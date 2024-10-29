上車客睇樓後　零議價600萬搶購馬灣珀麗灣三房　呎價9885元

市場氣氛轉好，上車客及租轉買個案增多。馬灣珀麗灣一伙三房最新獲買家「零議價」600萬元買入，呎價9,885元。原業主於14年前買入，帳面獲利202萬元離場。



香港置業高級聯席董事曾金強表示，該單位為珀麗灣3期23座高層A室，實用面積約607平方呎，屬三房間隔，向北望深井及青龍頭一帶海景。

據悉，原業主早前叫價600萬元放盤，並即時獲買家預約參觀。新買家有感單位層數景觀都非常優質，參觀後即與業主議價。但由於業主表示已有另一組客議價中，只接受600萬的報價，買家考慮過後終同意「不議價」以600萬元成交，折合呎價約9,885元。

單位景觀。

原業主2010年買入單位升值一半

代理透露，新買家為上車客，計劃買入單位自用。原業主則於2010年以約398萬元購入上述單位，持貨14年轉手，帳賺約202萬元，單位升值51%。