滙豐投資管理環球行政總裁入市　5000萬高估價買中半山三房豪宅

樓市利好因素浮現，包括銀行減息、中央救市等，吸引部分財金界人士入市。中半山世紀大廈一伙三房單位最新連車位以5,000萬元易手，呎價約24,498元。據悉，新買家為滙豐投資管理環球行政總裁馬禮豪。



市場消息指，中半山地利根德里世紀大廈1座低層A室，實用面積2,041平方呎，屬於三房間隔。原業主最初叫價5,600萬元連車位放盤，最新獲新買家議價後以5,000萬元易手，累減600萬元，折合呎價約24,498元。

滙豐高管馬禮豪高估價買入

資料顯示，登記的新買家為滙豐投資管理環球行政總裁馬禮豪。根據滙豐網上物業估價顯示，單位估值為4,721萬元，即最新成交價較估價高出約6%。

原業主早於1999年以約1,480萬元購入，持貨25年，轉手帳面獲利3,520萬元，期内升值2.4倍。