鄧成波家族劈價一半 3008萬拆售灣仔尚翹峰基座地舖 呎價2.45萬
撰文：李明珠
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市場交投回暖，「舖王」鄧成波家族加快沽貨套現步伐。其家族近期最新拆售灣仔尚翹峰一個基座商舖，成交價3,008萬元，呎價2.45萬元，較最初叫價劈價近5成。據悉，鄧成波家族於2016年以5.642億元買入尚翹峰1至3座的基座商舖及停車場。
市場消息指，上述舖為為灣仔尚翹峰1座地下B2號舖，實用面積1,228平方呎。舖為早前叫價5,600萬元連租約放售，最新減至3,008萬元沽出，累減2,592萬元或46%，折合呎價約2.45萬元。
2016年5.6億買入基座及停車場
據悉，該舖為現有租戶為連鎖食肆袁記雲餃，月租12萬元，即租金回報約4.8厘。
資料顯示，鄧成波家族於2016年以5.642億元買入尚翹峰1至3座商舖及停車場，其中商舖部分成交價逾5.07億元，呎價約1.94萬元。
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