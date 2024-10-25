鄧成波家族劈價一半　3008萬拆售灣仔尚翹峰基座地舖　呎價2.45萬

市場交投回暖，「舖王」鄧成波家族加快沽貨套現步伐。其家族近期最新拆售灣仔尚翹峰一個基座商舖，成交價3,008萬元，呎價2.45萬元，較最初叫價劈價近5成。據悉，鄧成波家族於2016年以5.642億元買入尚翹峰1至3座的基座商舖及停車場。



市場消息指，上述舖為為灣仔尚翹峰1座地下B2號舖，實用面積1,228平方呎。舖為早前叫價5,600萬元連租約放售，最新減至3,008萬元沽出，累減2,592萬元或46%，折合呎價約2.45萬元。

2016年5.6億買入基座及停車場

據悉，該舖為現有租戶為連鎖食肆袁記雲餃，月租12萬元，即租金回報約4.8厘。

資料顯示，鄧成波家族於2016年以5.642億元買入尚翹峰1至3座商舖及停車場，其中商舖部分成交價逾5.07億元，呎價約1.94萬元。

已故鄧成波。