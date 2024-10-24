荃灣海之戀四房1780萬沽　7年帳蝕逾三球　屬屋苑本月最大宗蝕讓

二手市場疲弱，荃灣半新樓海之戀有四房以1,780萬元蝕沽，呎價15,628元。有代理表示，荃灣海之戀本月暫錄15宗二手成交，當中有6宗屬蝕讓個案，是次單位蝕幅屬10月最大一宗蝕讓個案。



海之戀四房套1780萬蝕沽

中原地產荃灣區域營業經理黃騰達表示，是次成交為荃灣海之戀1座低層A室，實用面積1,139平方呎，屬四房套間隔。

單位最初用作收租用，於今年初以2,250萬元叫價放盤，直至6月份租約完結就下調叫價至2,100萬元，惟仍然無人問津，最終單位累劈470萬元後以1,780萬元沽出，呎價15,628元，屬屋苑本月最大蝕讓個案。

荃灣海之戀。(資料圖片)

7年帳面蝕讓324萬 屬10月最大蝕讓

至於，原業主於2017年以2,104萬元一手買入單位，持貨至今7年，是次轉手帳面蝕讓324萬元，單位期內貶值15.4%。

黃騰達續指，荃灣海之戀及愛炫美本月暫錄15宗二手成交，成交量按月增加7宗。不過有6宗屬蝕讓個案，其中蝕幅由24萬元至324萬元，該批單位貶值2.7%至15.4%。