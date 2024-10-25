長沙灣瑜悦周日盡推198伙　截收11148票　超額認購逾55倍

華懋與市建局合作發展的長沙灣東京街重建住宅項目瑜悦，本周日（27日）展開首輪發售，盡推全盤3張價單共198伙。發展商表示，項目下午3時截止接受認購登記，經最後點算，最終接獲11,148個認購登記，以周日首輪發售198伙計，超額認購逾55倍。



周日盡推198伙 入場費454.54萬

至於，項目落實周日早上9時展開首輪發售，盡推全盤3張價單共198伙，折實平均呎價16,154元，折實售價454.54萬元至1,258.82萬元，折實呎13,252元至21,192元。以價單定價計市值逾15億。

入場最平單位屬7樓F室，屬一房間隔，實用面積343平方呎，折實售價454.54萬元，呎價13,252元。該單位亦是項目最低呎價單位。

首輪發售分3組 最大手可買6伙

另外，首輪發售分別設有A1、A2及B組；A1組須最少購買4至6伙指定單位；A2組須最少購買1伙3房單位，或至少2至3伙指定單位；而B組則為購買1伙單位之買家。

全港首個MiC私樓、樓面地價8743元

瑜悦屬本港首個以「組裝合成」建築法（MiC）興建的私人住宅項目，設有3層基座商場。華懋於2020年4月以9.128億元向市建局投得項目發展權，以可建總樓面約10.41萬方呎計，當年每平方呎樓面地價約8,743元。