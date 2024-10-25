「意頭價」888萬買兩間三房！嘉湖山莊特色相連戶過千呎　呎價8千

二手交投持續，部分特色單位獲承接。天水圍嘉湖山莊2伙相鄰單位最新以「意頭價」888萬元易手，呎價約8,146元，屬市價成交。原業主於10年前買入單位，帳面獲利238萬元離場。



美聯物業聯席區域經理湯少建表示，該單位為嘉湖山莊景湖居9座高層C及D室相連戶，實用面積分別為544平方呎及546平方呎，均屬三房間隔，並於5月叫價1,000萬元放盤。

據悉，買家為同區換樓客，原先在市場尋找複式單位，參觀單位後覺得相鄰單位更為實用，且裝修新淨，加上同類單位在市場罕有放盤，最終即時議價以888萬元承接，折合呎價8,146元。

符合近期市價

資料顯示，屋苑近期成交呎價為8,200元，於是次單位呎價相若，符合市價水平。

原業主於2014年分別以300萬元及350萬元買入單位，持貨10年，帳面升值238萬元或37%。

（香港01相片）

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