周末新盤錄465宗　長沙灣瑜悦周日盡推198伙　全盤即日售罄

一手市場氣氛熾熱，發展商加快推盤步伐。過去兩日新盤市場錄得465宗成交，較上周的503宗下降7.6%。當中華懋與市建局合作發展的長沙灣東京街重建住宅項目瑜悦，於周日首輪發售198伙，即日全數沽清。



長沙灣瑜悦於本周日展開首輪發售，盡推全盤3張價單共198伙，即日内全數沽清。項目當日設有兩節大手時段，最大宗為兩組關聯人士，共購入9伙一房戶，斥資4,485.46萬元。據悉，大部分大手買家為看好西九龍租務回報的投資者，購入單位作收租之用。

啟德天璽‧天第四輪銷售沽清、僅留少量單位招標

新地（0016）旗下啟德區天璽‧天，於本周六以價單形式推售121伙，再度全數沽清。涉及的單位包括31伙一房、82伙兩房及8伙三房，折實售價介乎607.66萬元至1,922.37萬元，折實呎價為20,323元至28,607元。當日有最大手買家斥3,900萬元購入2伙三房單位。

發展商表示，項目已連續進行4輪銷售，至今累售842伙，價單單位全數沽清，全盤則沽出93%，合共套現逾90億元，僅留少量單位招標發售。

黃竹坑Blue Coast II第二輪沽27伙

長實（1113）及港鐵（0066）合作發展的黃竹坑Blue Coast II，同於周六進行第二輪銷售88伙，即日沽出27伙，佔當日可售單位僅31%。大手客方面，最大宗錄得買家斥資7,170萬元購入6伙單位，包括5伙兩房及1伙三房。