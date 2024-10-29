永泰粉錦公路新盤「雲向」上載樓書　提供765伙　最細開放式196呎

永泰地產（0369）旗下粉錦公路663號住宅新盤「雲向」（CLOUDVIEW）昨日﹙28日﹚上載樓書，全盤提供765伙，戶型涵蓋開放式至三房，當中最細一伙196平方呎開放式，屬連平台特色戶。項目預計關鍵日期為2027年3月31日，樓花期約25個月。



標準樓層一梯25伙並分兩翼 最細開放式196呎

雲向提供765伙，項目標準樓層一梯25伙並分兩翼，即每邊提供12至13伙。單位實用面積196至868平方呎。

最細一伙為5樓C1室，屬開放式間隔，實用面積196平方呎，連65平方呎平台。 至於，實用面積最大單位為38樓頂層B室，實用面積868平方呎，屬三房間隔，連692平方呎平台。

永泰地產2021年26.2億投地、樓面地價每呎9,208元

資料顯示，上述地皮位處粉嶺粉錦公路與青山公路－古洞段交界的丈量約份第91約地段第4076號用地，地盤面積約47,362平方呎，最高可建樓面面積約284,175平方呎。永泰地產於2021年6月以26.168億元投得地皮，每呎樓面地價為9,208元。