差估署：9月私樓租金指數報196點　連升7個月　大單位升幅更快

據差估署最新資料，2024年9月份私樓租金指數報196點，較8月的195.9點，按月上升約0.05%，連升7個月。按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）樓價報200.2點，按月升0.05%；大型單位（D、E類）報150.5點，按月升0.27%。



D類大單位租金升幅最多

至於細分各類戶型，全線按月報升 。當中升幅最多為D類單位（實用面積1,076至1,721平方呎）報154.8點，按月升約0.26%。E類（1,722平方呎或以上） 單位報140.7點，按月升約0.14%。

A類單位（面積431平方呎或以下）報217.3點，按月升約0.14%。為C類單位（實用面積753至1,076平方呎）報166.8點，按月升0.06%；B類單位（431至752平方呎）報195.4點，表現按月持平。

萊坊王兆麒：料今年租金上升8%

萊坊高級董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，政府「高才通」計劃令勞動人口及高收入人士規模回升，對住宅租務需求繼續有剛性支持，預計今年租金繼續上升8%左右，整體租金回報升穿3%。中小型住宅租金升幅將跑贏豪宅，未來幾個月住宅租金走勢保持平穩，2025年住宅租金有望再上升3至5%。

萊坊高級董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒。

世邦魏理仕郭偉恩：大專院校已開學 租金短期內或放緩

世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部執行董事郭偉恩表示，預期住宅租金將維持上升趨勢。但由於大專院校已經展開新學年，因此短期內租金增長可能會放緩。

隨著政府致力於吸引優質人才並將香港發展成為國際專上教育樞紐，住宅租賃將受益，而需求將不斷增加，預計住宅租賃需求將在中期上升，很大機會於明年夏季/新學年開始之前。