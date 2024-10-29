宏安炮台山101 Kings Road部署11月推　設1萬呎露天廣場

宏安地產（1243）旗下炮台山英皇道住宅101 Kings Road今日（29日）公布最新部署。宏安地產執行董事程德韻表示，項目樓書及示範單位已到最後階段，最快11月推出。



設露天廣場及基座商場 提供10個舖位

她又指，項目設有露天廣場及基座商場，提供約10個商舖，當中露天廣場命名為「Piazza 101」，佔地約1萬平方呎，提供戶外用餐區。

發展商指樓面呎價低於15000元

項目位於英皇道101號及111號，佔地約12,695平方呎，前身為炮台山英皇道101號商廈全幢，前稱成報大廈，宏安於2020年夥拍旭輝控股（0884）購入，成交價高達18.8億元。宏安其後與荷蘭資產管理公司APG匯集基金合作進行住宅重建，發展商曾指，每呎樓面地價不高於1.5萬元，總投資額超過29億元。