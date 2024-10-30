啟德DOUBLE COAST I加推38伙　入場費547.6萬　周六首輪發售68伙

由會德豐地產、恒地（0012）、中國海外（0688）及新世界（0017）合作發展的啟德DOUBLE COAST I 昨日（29日）加推38伙單位，折實平均呎價18,536元，入場費547.6萬元。另同時落實本周六首輪賣68伙，當中以價單賣58伙，入場費442.3萬元，另推10伙招標。



價單2號涉38伙 入場費547.6萬元

該批加推價單2號涉及38伙，戶型涵蓋一房至三房間隔，單位實用面積由304至627平方呎，折實售價由547.6萬元至1,288.5萬元，折實呎價由17,113元至20,550元。以折實金額計算，超過7成單位低於800萬元。

周六價單發售58伙 另招標推售10伙

項目於本周六展開首輪發售68伙，當中以價單形式推售58伙標準戶，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積由265至627平方呎，折實售價由442.3萬元至1,285.2萬元，折實呎價由16,691元至20,549元，折實平均呎價為18,505元。以折實金額計算，超過7成單位低於800萬元。是次以價單推售58伙計可套現約4.94億元。

另外亦落實以招標形式推售10伙，當中包括2伙高座天際特色單位、3伙低座頂層特色單位、5伙低座平台特色單位，單位實用面積由267至1,275平方呎。

↓↓第3座28樓A室示範單位↓↓