啟德天璽．天第一期累沽865伙、吸金逾100億　最新招標沽13伙

新地（0016）旗下啟德天璽．天今日（31日）公布最新消息。發展商表示項目第一期至今累沽出865伙或95%，總銷售金額合共套現突破100億元。另該盤亦公布最新招標結果，錄得13宗標售成交，吸金套現逾4.5億元，本周共標售23伙單位，累計標售88伙。



最新招標沽13宗 吸金逾4.5億

當中，標售的13伙單位全數為標準戶型，成交金額由249.8萬至7810萬元，成交呎價由28,162元至39,345元。當中成交金額及呎價最高的單位為第3座 (Peak Tower)43樓B室，屬四房雙套連私人大堂間隔，實用面積1,985平方呎，成交價為7,810萬元，呎價39,345元。

新地副董事總經理雷霆（左）、新地代理總經理胡致遠（右）（李煥好攝）

新地雷霆：料下周美聯儲會再度減息

新地副董事總經理雷霆表示，項目過去四輪公開發售的單位已全數沽清，未來主力招售特色戶，有望呎價創全區最高。

後市方面，他指十月新盤暢旺，集團旗下The YOHO Hub II 累沽逾7成單位，料下周美聯儲會再度減息，屆時將再次提振樓市，為明年樓市全面復甦鋪路。

餘下41伙以招標形式發售

新地代理總經理胡致遠表示，項目合共售出865伙即95%單位，而餘下41伙將繼續以招標形式發售，主力兩伙特色單位，包括第3座（Peak Tower ）49樓及50樓B單位，屬雙套連天台戶型，實用面積3,963平方呎。

天璽．天第一期總共提供906伙

天璽．天第一期總共提供906個單位，分為HIGH ZONE及ELITE ZONE 。其中HIGH ZONE再細分為68伙APEX TOWER 、60伙PINNACLE TOWER 及60伙PEAK TOWER ，於ELITE ZONE 則提供718伙。

新地2018年逾251億元奪地 樓面地價17776元

項目位處的1F區1號地皮，於2018年由新地以逾251億元奪得，創下當時本港官地史上最貴紀錄，若單計住宅地，至今仍屬最貴，每呎樓面地價為17,776元。