業主裝修費都慳返！愉景新城三房放租3日　獲公司客2萬承租作宿舍

二手住宅租賃市場暢旺，荃灣愉景新城有三房套單位放租3日，即獲公司客以月租2萬元承租。據知，業主最初打算在舊租客搬走後進行簡單裝修，是次快速重新租出單位，可謂「裝修費都慳返」。



美聯物業分行聯席區域經理鍾家豪表示，是次租賃成交為荃灣愉景新城5座低層D室，實用面積600平方呎，屬三房套間隔，外望山景，單位新近以2萬元租出，呎租33元。

↓↓荃灣愉景新城5座低層D室↓↓

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最初打算簡單裝修 放盤三日即獲新租客承租

據知，業主於舊租客搬走後原來打算簡單裝修，但因租盤短缺故於放盤三日即獲新租客承租。至於，新租客為公司客租約，料租入單位後用作專才員工宿舍用。

據悉，業主於2023年11月以718萬買入，持貨至今逾一年， 若以是次租金計料約有3.3厘回報。