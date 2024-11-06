宏安炮台山101 Kings Road上樓書、涉251伙　最細204呎平台特色戶

宏安地產（1243）旗下炮台山英皇道住宅101 Kings Road昨日（5日）上載樓書，全盤涉及251伙，戶型涵蓋一房至四房，主打兩房單位，預計關鍵日期2026年1月31日。當中最細204平方呎屬一房。



全盤251伙 設15伙特色戶

101 Kings Road全盤251伙，實用面積204平方呎至1,291平方呎，項目標準樓層一梯10至11伙，設有三部升降機。當中標準單位涉及236伙，實用面積244平方呎至838平方呎，其中一房涉60伙、兩房涉132伙、三房涉44伙，另設15伙特色單位。

項目標準樓層一梯10至11伙，設有三部升降機。

最細204平方呎屬一房

最細一伙為5樓J室，屬一房間隔，實用面積204平方呎，連173平方呎平台。 至於，實用面積最大單位為31樓A室，實用面積1292平方呎，屬四房間隔，連36平方呎平台，以及955平方呎天台，內置樓梯上落。

發展商指樓面呎價低於15000元

項目位於英皇道101號及111號，佔地約12,695平方呎，前身為炮台山英皇道101號商廈全幢，前稱成報大廈，宏安於2020年夥拍旭輝控股（0884）購入，成交價高達18.8億元。宏安其後與荷蘭資產管理公司APG匯集基金合作進行住宅重建，發展商曾指，每呎樓面地價不高於1.5萬元，總投資額超過29億元。

宏安地產（1243）旗下炮台山英皇道住宅101 Kings Road。