荃灣柏傲灣兩房820萬蝕沽　新婚客一個原因決定回流二手市場

二手市場疲弱，荃灣柏傲灣有業主新近以820萬元沽兩房，持貨4年轉手帳蝕120萬元離場。至於新買家為新婚客，因早前抽新樓不成，決定回流荃灣西二手市場，睇樓後決定入市。



荃灣柏傲灣兩房820萬元沽

中原地產高級資深分區營業經理陳麗嫦表示，是次成交為荃灣柏傲灣1B座高層D室，實用面積488平方呎，屬兩房間隔。

單位最初用作投資收租用，租約今年7月完結，所以原業主早在去年已以940萬元叫價放盤。雖近期見樓市氣氛好轉，惟市場對其單位反應一般，遂將叫價減價40萬元至900萬元後，獲上車客洽購。

荃灣柏傲灣。

新買家抽新樓不成 回流二手市場

由於業主長期不在香港，無暇兼顧放售事宜，願意擴大議價空間。最終單位再減80萬元終以820萬元沽出，呎價16,803元。至於，新買家為新婚客，原本打算購買新樓惟未能中籤入市，近日回流荃灣西二手市場，見上址裝修企理，價錢吸引，即承接自用。

原業主於2020年7月月以940萬元買入單位，持貨4年轉手帳面蝕讓120萬元，單位期內貶值約13%。