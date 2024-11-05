時鐘酒店大王余彭年遺產放售　4億賣九龍塘屋地　為慈善不留後人

市場錄名人基金放售豪宅物業。九龍塘金巴倫道21至23號相連屋地最新推出市場放售，意向價約3.88億元，呎價19,194元。據悉，物業原由已故「時鐘酒店大王」、被譽為中國第一慈善家的富商余彭年所持有，其於去世後將名下百億資產全數捐出作慈善，是次物業正正由余彭年慈善基金代表放售。



第一太平戴維斯住宅銷售部助理董事勞家輝表示，上述物業為九龍塘金巴倫道21至23號，為兩塊相連獨立地段，現狀為一幢兩層高建築，地盤總面積約20,214平方呎。當中21號屋地曾由教會承租，而23號前身為則為時鐘酒店。物業現獲委托以現狀交吉出售，可相連或獨立地段購買，意向價約3.88億元，折合呎價約19,194元。

第一太平戴維斯住宅銷售部資深董事張作基指，九龍塘逾20,000平方呎的地盤非常罕見。參考近期鄰近物業的交易，林肯道3及5號相連地段剛以4.3億元出售，相比之下是次出售之物業更相宜。

九龍塘金巴倫道21至23號

屬時鐘酒店大王余彭年遺產、全數捐予慈善基金管理

資料顯示，物業原由已故時鐘酒店大王、富商余彭年所持有，其生前立下遺囑，將百億港元遺產全數捐出作慈善用途，物業現由余彭年慈善基金代表放售。

余彭年分別於1972年及1985年買入物業，當時買入價為61萬及424萬元，合共485萬元。按最新意向價計算，料時隔50年後，物業帳面大幅升值逾3.8億元或79倍數。

人稱「時鐘酒店大王」、已故地產富商余彭年1974年以85萬買入李小龍故居，其後改建成時鐘酒店「羅曼酒店」。（視覺中國）

早年買入多間九龍塘洋房、包括李小龍故居

有時鐘酒店大王之稱的余彭年，除上述物業外，早年曾斥資購入九龍塘多間洋房，其中包括九龍塘理想酒店，及位處金巴倫道41號的李小龍故居等等。據悉，余彭年晚年曾多番與港府商討重置大屋成李小龍故屋，但最終未能成事。

李小龍故居「棲鶴小築」位於九龍塘金巴倫道，圖為未展開清拆工程時的外貌。（資料圖片 / 張浩維攝）

一生熱愛慈善、明言財產不留後人

余彭年一生熱愛慈善，曾被譽為中國第一慈善家，同時亦是少有會把畢生巨額財富不留後人的超級富豪。雖然余兒孫滿堂，但他早已表明其財富絕不留予後人，他曾在一次專訪中說過：「兒孫要是有辦法，你不留錢給他，他依然有辦法；要是他沒有辦法，你留錢給他反而害了他。」

他更在一篇名為《我的感言》的文章中寫道「子強於我，留錢幹麼？子弱於我，留錢幹麼？」。

資料顯示，余彭年曾於2007年在滙豐銀行成立慈善基金，並明言在他百年歸老後，香港、內地以至海外的慈善組織、政府及獨立人士，均可根據其遺囑內的項目申請贊助。