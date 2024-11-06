業主輸少當贏！825萬沽元朗溱柏四房　持貨9年帳面微蝕8000元

二手市場續以蝕讓為主，元朗溱柏今年至少錄15伙二手蝕讓成交個案，最勁一伙帳面輸近三成離場。 新近同屋苑有四房套業主以825萬元沽出單位，持貨至今9年僅帳面微蝕8,000元，可謂「輸少當贏」。



四房套連儲物套房間隔825萬沽

中原地產副區域營業經理王勤學表示，是次成交為溱柏2座中層A室成交，實用面積952平方呎，四房套連儲物套房間隔。單位最初以829萬元叫價放盤，終微減4萬後元以825萬元沽出，呎價8,666元。

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為771萬元，而恒生估價則為751萬元。即最新成交價較估價高7%至9.9%。

持貨至今9年 微蝕8000元

至於，原業主於2015年2月以825.8萬元一手買入單位，持貨至今約9年，是次轉手帳面微蝕8,000元。

連同上述成交計，溱柏今年至少錄15伙二手蝕讓成交個案，蝕幅由0.1%至27%，當中最勁一宗為2座低層B室，實用面積598平方呎，於今年10月515萬元沽出， 原業主3年輸190萬離場。