鄧成波家族1.46億沽灣仔麻雀館舖　興隆置業發展承接

舖王鄧成波家族繼續沽售旗下物業。鄧成波家族早於2018年以6.5億元買入的灣仔駱克道偉德大廈一籃子物業，在2022年以「蝕讓價」推出放售，當時叫價逾5.4億元。最新資料顯示，灣仔駱克道偉德大廈的地下部份，涉及3個舖位，成功以1.46億元沽出，新買家為興隆置業發展有限公司（HING LUNG PROPERTIES DEVELOPMENT LIMITED）。



成交舖位為駱克道偉德大廈地下A、B、C號舖，建築面積約4,300平方呎，實用面積約2,700平方呎，目前由麻雀館興旺麻雀娛樂租用，租金達680,000元，租金回報率約5.6厘。該批舖位新近以1.46億元成交，以建築面積計算，成交呎價近33,953元。

麻雀館月租68萬、回報5.6厘

翻查資料，該舖位原業主為鄧成波家族透過公司名義持有，鄧成波於2018年以6.5億元買入偉德大廈地下雙號舖、1樓、以及2樓全層業權，該批物業建築面積近21,500平方呎，實用面積近16,975平方呎，即當時買入時，地舖連1樓及2樓的建築呎價近30,232元。

而在2022年市場流傳的放售物業名單中，鄧成波家族曾以逾5.4億元叫價放售上述一籃子物業，如以當時叫價成交，呎價將達近25,116元，反映當時已經蝕讓17%或1.1億元放售。

駱克道偉德大廈地下雙號舖資料。（代理提供）

2022年市場流傳鄧成波家族放售物業名單。