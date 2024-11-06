宏安炮台山101 Kings Road本周開示範單位　料下周開價、月內開售

宏安地產（1243）旗下炮台山101 Kings Road昨晚突擊上載樓書後，今日（6日）公布最新部署。項目將於本周率先開放示範單位予傳媒參觀，最快下周開價並於月內開售。



宏安地產執行董事程德韻表示，項目於昨晚已上載樓書，提供251伙單位，戶型涵蓋一房至三房。目前銷售工作仍在籌備當中，預計將於本周率先開放示範單位予傳媒參觀，最快下周開價並於月內開售。

基座商場設12間舖

項目住客會所佔地約6,000平方呎，連約3,000平方呎園林空間，設施包括兒童遊樂場、健身室、多功能娛樂室及泳池等等。項目同時設有基座商場，提供約12間店舖，並額外在戶外園林開設一間咖啡店，預計商場於項目落成後再正式開幕。

程德韻料持續減息對樓市有利

市況方面，程德韻指美國即將進行新一輪議息，估計將會持續減息，對樓市有利。對於最新美國大選的結果，她認為只是影響市場的其中一個因素，而且不論結果如何，只要是塵埃落定都能刺激仍在觀望的客人入市。