將軍澳中心雅裝三房970萬沽　外望海景　高銀行估價逾一成｜多圖

二手市場疲弱，不過依然有成交價高於銀行估價的個案出現。將軍澳中心有三房套房新近以970萬元沽出，高銀行估價逾一成。惟上手業主持貨6年，單位僅升值約1%。



高層外望海景、全屋附雅緻裝修

美聯物業分行高級分區營業經理梁傑表示， 是次成交為將軍澳中心二期1座高層C室，實用面積約672平方呎，屬三房套房間隔，外望海景，全屋有雅緻裝修。

據悉，原業主最初以1,050萬元叫價放盤，新近期獲區內客洽詢，經議價80萬元後以970萬元沽出，呎價約14,435元。

↓↓將軍澳中心二期1座高層C室↓↓

將軍澳中心。

高銀行估價逾一成

參考同類成交單位為二期1座高層C室，實用面積相同，較今次成交單位高5層，於2024年7月以958.8萬元沽出，反映同類單位造價輕微上升1.17%。

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為884萬元，而恒生估價則為867萬元。即最新成交價較估價高9.7%至11.9%。

持貨6年僅升值約1%

至於，原業主於2018年8月以960萬元購入上述物業，持貨約6年，是次轉手帳面微賺約10萬元，單位期內升值約1%。