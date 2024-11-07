六福珠寶60萬租旺角彌敦道巨舖 上手老鳳祥高峰月租230萬
撰文：蔡偉南
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內地百年老字號、中國龍頭金舖上海老鳳祥金行，在10月份縮減規模，於旺角彌敦道「大舖搬細舖」，成功慳租九成。據代理消息，該金行原本所租用的旺角彌敦道一個高三層、高峰期月租逾230萬元的四千呎大舖，不過已經獲本地大型連鎖金行六福珠寶承租，市傳新租金僅約每月60萬元，較高峰期大幅低170萬元或74%。
上述最新租出的舖位為旺角彌敦道648至652號皇上皇大廈地下至二樓B號舖，地舖面積1,464平方呎，一樓及二樓分別同為1,360平方呎，總面積合共約4,184平方呎。有代理消息指出，該舖位現由六福珠寶以每月約60萬元承租。據了解，該舖位目前已經圍板進行裝修工程。
舊租高峰期高達230萬
上址舊租戶為老鳳祥金行，早於2015年已落戶旺角彌敦道。該舖位在2018年11月至2021年10月底，期間月租高達230萬元，據悉其後老鳳祥曾續租至2024年10月份，惟續租租金不詳，而在10月初該舖結束營業，遷出舖位。
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