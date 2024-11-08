美國減息｜借500萬每月少供709元　經絡曹德明：12月或再減0.25厘

一如市場預期，美國聯儲局宣布減息0.25厘。滙豐銀行同日跟隨宣布減息，現時最優惠利率（P）將由5.625厘下調0.25厘至5.375厘，並於11月11日生效。



經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，供樓業主可進一步節省利息開支，即時減輕供款壓力，同時市民入市信心增加，可帶動一二手物業交投量增加，促進經濟及樓按市場的復甦。息口下跌，配合政府放寬多項樓按措施，對樓按市場帶來正面作用，估計其他銀行亦會跟隨。



貸款500萬 每月可少供709元

假設貸款額500萬元、年期為30年，減息前P按計劃及H按封頂利率為P-1.75%＝3.875厘（P=5.625%），每月供款為23,512元，入息要求為47,024元；當銀行下調最優惠利率（P）0.25厘，實際按息將下調至3.625厘（5.375%-1.75%），每月供款將減少709元（3%）至22,803元，入息要求將減少1,418元（3%）至45,606元。

假設貸款500萬，每月可少供709元。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明。

料12月大機會再減息0.25厘

最新9月份美國消費者物價指數（CPI）連跌6個月至2.4%，接近美聯儲通脹回落至2%的目標，曹德明表示，即使美國候任總統的經濟政策或會影響聯儲局未來減息步伐，如通脹進展理想，預期聯儲局於12月仍大機會進一步減息0.25厘。

香港方面，今日一個月HIBOR報4.11厘，曹德明指，現時美息再次下跌，如美國下月再度減息0.25厘，料HIBOR將跟隨美息反覆回落至3厘半或以下水平，本港銀行會視乎拆息走勢、多項外部因素以及自身策略而決定減息步伐。

減息周期開展 曹德明：可選用H按計劃 減輕供樓負擔

對於減息周期開展，曹德明亦對有意置業人士作出以下建議，首先準買家可選用H按：HIBOR於減息周期下跌幅度比最優惠利率P更多，建議買家選用H按計劃，當HIBOR跌穿鎖息位，便可即時慳息，減輕供樓負擔。

第二可選用定按，3間大型銀行推出的定息按揭息率比市面一般按揭計劃低，想有更好更穩定的財務預算，定息按揭是一個值得考慮的選項。

第三減息周期開始下，部份銀行對按揭業務取態將轉積極，並會不定時調整其按揭業務策略，其按揭息率及優惠不一，建議買家貨比三家，選擇較多合適的銀行承造按揭。