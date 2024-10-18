CCL報136.3點　連升2周微升0.33%　分析：中國救市帶來正面刺激

中原城市領先指數CCL最新報136.31點，按周升0.15%，是反映9月24日人民銀行宣布實施三項金融政策，港股連升四日大幅反彈2,385點，重上20,000點的當周市況。



息口下調及中國救市，對本地樓市帶來正面刺激，CCL連續2周微升累計0.33%，並企穩136點水平。新盤低價開售熱賣，二手市場氣氛向好，展望能夠帶動樓價整固回穩，料短期CCL在135到137點之間窄幅爭持。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL仍處於逾8年低位，重返2016年8月底時水平，2024年累跌7.40%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌28.76%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌4.69%。

10月16日施政報告公布利好樓市措施，包括提高所有物業按揭貸款成數至七成，放寬投資移民至5,000萬元或以上住宅物業，10月19日黃竹坑站港島南岸第3C期Blue Coast II首輪開售256伙及啟德天璽‧天第三輪價單推售215伙，對本地二手樓價的影響將於11月上旬公佈的CCL才開始反映。未來樓價會否止跌回升，仍有待觀察。

CCL Mass按周升0.15%

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報136.73點，按周升0.15%。CCL(中小型單位)報135.47點，按周升0.21%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊升2周，分別累升0.32%及0.42%，同樣在2016年8月底水平徘徊。CCL(大型單位)報140.49點，按周跌0.10%，創逾8年新低，重返2016年9月底水平。

四區二升二跌、新界東連跌2周共1.71%

四區樓價二升二跌。九龍CCL_Mass報133.65點，按周升0.81%。新界西CCL_Mass報127.81點，按周升1.38%。九龍及新界西齊終止2周連跌，指數分別處於2016年8月底及12月中低位。港島CCL_Mass報134.24點，按周跌0.94%，指數於2016年5月底水平徘徊。新界東CCL_Mass報147.47點，按周跌1.21%，連跌2周共1.71%，指數重返2016年9月底水平。

2024年八大樓價指數計，新界東跌8.57%，CCL(大型單位)跌8.35%，港島跌7.85%，CCL跌7.40%，新界西跌7.38%，CCL(中小型單位)跌7.21%，CCL Mass跌7.18%，九龍跌5.73%。