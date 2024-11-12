何文田「太子道西233號」示位曝光　設9米泳池　擬周内推8伙招標

新地（0016）及會德豐地產合作發展的何文田加多利山住宅項目「太子道西233號」今日（12日）開放兩伙現樓示範單位及Club 233會所予傳媒參觀。 發展商表示，項目最快於周內推出8伙四房戶招標。



最快週內公布首張銷售安排 擬招標推8伙

新地代理副總經理唐錦江表示，項目將於本週四開放現樓予已登記預約的買家參觀，現已錄得約100組客人預約參觀。期望最快本週內公布首張銷售安排，將以招標形式出售8伙單位，當中包括18樓A、B室及19樓A、B室4伙特色單位，以及4伙不同座向的4房單位。

定價方面，價錢將參考集團旗下啟德天璽．天，預計管理費則每平方呎約6.6至6.7元。

新地代理工程管理部策劃總監伍則堅（左）、新地代理副總經理唐錦江（右）

16樓B室客廳外接露台 望開揚加多利山山景

而其中一伙現樓示範單位為16樓B室，為四房兩套連工作室間隔，實用面積1,039平方呎，連一個39平方呎露台及連接主人房浴室的16平方呎的工作平台。

單位樓高3.460米，單位客飯廳呈長方形設計，布局方正且相接露台，望開揚加多利山山景。加上採落地玻璃趟門設計，吸納戶外自然光線，進一步提升客廳空間感。至於，廚房以長形設計，採用大量天然石材鋪砌牆身及地板，同時設有L形大面積的工作檯面以及基本家電。

↓↓「太子道西233號」16樓B室↓↓

客飯廳及單位四間望同一景觀

單位客飯廳、主人套房及三間睡房連浴室均享同一座向景觀，望加多利山景。睡房1及睡房2間隔相約，採用木地板鋪砌，房間內設有落地玻璃窗戶以引光入室。睡房3連浴室位於客飯廳左側。

另主人套房間隔方正並預留擺放衣櫃的位置。房間採用木地板鋪砌，設廣角大窗，提高採光度，而主人浴室與工作平台相連以作通風。

↓↓「太子道西233號」19樓A室↓↓

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近1750呎連天台及泳池特色戶 設9米泳池

另一伙現樓示範單位為19樓A室，屬連天台及泳池特色戶，實用面積1,748平方呎，屬四房間隔，另連1,215平方呎天台及約9米泳池。當中，單位客飯廳外接露台，採巨型廳設計且配有落地大玻璃，外望開揚城市景觀。

19樓A室屬連天台及泳池特色戶設9米泳池。（發展商提供）

會所設20米室外園林泳池

項目設有住客會所，位處項目1樓全層，提供多項設施，包括室外游泳池、健身室、多用途宴會室、共享空間、音樂室及娛樂室等。當中室外游泳池為「園林泳池」，長約20米，四周被樹木環繞，猶如置身大自然之中。

↓↓「太子道西233號」Club 233會所↓↓