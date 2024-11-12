宏安101 Kings Road首批51伙　折實均價20800元　入場費488萬起

宏安地產（1243）旗下炮台山101 Kings Road今日（12日）公布首張價單，涉及51伙，折實均價20,800元，入場費488萬元起，最低呎價18,626元起。項目將於本週五開放示範單位予公眾參觀，本週六起接受認購登記，最快下週末開售。



首張價單51伙 入場一房488萬

首張價單涉及51伙，戶型涵蓋一房至兩房間隔，實用面積由244平方呎至434平方呎，當中一房佔18伙、兩房佔33伙。入場單位屬6樓F室，實用面積262平方呎，屬一房間隔，折實售價488萬元，呎價18,626元。

另外，6樓E室，實用面積399平方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，折實售價753.8萬元，呎價約18,892元。至於6樓H室，實用面積432平方呎，屬兩房間隔，折實售價838.8萬元，呎價19,417元。

宏安地產執行董事程德韻（右二）（李明珠攝）

同區一手呎價3萬至4萬 宏安程德韻：定價有較大折讓

宏安地產執行董事程德韻形容，是次開價為「息息相關價」，因為市場已有包括減息等非常多利好消息，項目期望為買家帶來高息回報。

定價方面則參考了同區一二手成交，由於留意到同區不乏一手呎價3萬至4萬元的成交，因此可見首批在定價上提供了較大的折讓。

首張價單涉及51伙，涵蓋一至兩房間隔。（李明珠攝）

同區新盤追溯至6年前維峯．浚匯 折實均價25,951元

翻查近年同樣於北角以價單形式推出的新樓盤，對上為維峯．浚匯於2018年推出，首批50伙單位，折實平均呎價25,951元，開放式戶入場價498萬元。

另外柏蔚山於2018年推出，首批123伙單位，折實均價28,032元，三房戶入場價1,953萬元。至於, 維港頌於2017年推出，首批76伙單位，折實均價30,470元，一房戶入場價1,030萬元。

發展商指樓面地價低於1.5萬

項目位於英皇道101號及111號，佔地約12,695平方呎，前身為炮台山英皇道101號商廈全幢，前稱成報大廈，宏安於2020年夥拍旭輝控股（0884）購入，成交價高達18.8億元。

其後，宏安與荷蘭資產管理公司APG匯集基金合作進行住宅重建，發展商曾指，每呎樓面地價不高於1.5萬元，總投資額超過29億元。