101 Kings Road三房Hollywood Glam風格　客飯廳長6米｜示位曝光

宏安地產（1243）旗下炮台山101 Kings Road，日前開放兩伙經改動示範單位予傳媒參觀，當中包括28樓C室及28樓L室，戶型涵蓋兩房至三房間隔。



三房Hollywood Glam風格、冷色主調

當中三房單位按照28樓Ｃ室為藍本搭建，屬經改動示範單位，實用面積568平方呎，以Hollywood Glam風格為其設計概念，整體以冷色為主調，配合高光漆面、金屬裝飾以及藝術裝飾作爲點綴，同時設有水晶吊燈及大理石地板，柔和現代元素和古典的設計風格。

客飯廳連玄關長逾6米

長形客飯廳連玄關長逾6米，客飯廳以長方形開則，可放三座位梳化。另室外露台採三合為一設計，同時配備落地玻璃趟門，提供良好通風效果，圍欄設有隱藏式晾衣架，增添實用性。

28樓Ｃ室以Hollywood Glam風格為其設計概念，長形客飯廳連玄關長逾6米。

睡房則改酒廊空間

值得留意的是，其中一間睡房則改為酒廊空間，放置米白色日間床配合深木色牆身設計，為繁忙的都市生活中建構愜意的私人空間。另一間睡房以溫馨木地板、大幅衣櫃連床頭櫃相搭配，單人大床使用灰白配合綠色床品，配合落地窗設計打造明亮溫馨的睡房，坑紋裝飾牆身，四層木色展示架。

28樓Ｃ室睡房放置米白色日間床配合深木色牆身設計。

兩房採日式風格設計 整體以暖色調爲主

另兩房單位按照28樓L室為藍本搭建，同屬經改動示範單位，實用面積434平方呎，以日式風格作爲其設計概念，整體以暖色調爲主，整體採用淡雅的米色和木色營造出一種清新素淨的禪意色彩。

單位客飯廳用淺色木材爲主，可放置三人座位米色梳化。另主人房雙人床貼近窗戶，地面鋪設圓形地毯。睡床後面用藤草裝飾面板配合飾物，旁邊放置懸空衣櫃充分利用高樓底優勢，内置六格抽屜收納，為戶主提供充足的收納空間。

睡房以榻榻米設計為主題

另一睡房以榻榻米設計為主題，天花板木飾設計與榻榻米設計互相呼應，另設升降枱可提供棋藝休閑空間，使用搖控將升降枱收起後，也能作爲客房使用，而房門經過改造為日式仿紙質趟門提升日式氛圍。