廖創興家族放售淺水灣道94號住宅地盤　市值高達12億

本地老牌家族廖創興家族放售淺水灣道94號的住宅地盤，市值高達11億至12億元，每呎樓面地價約4.09萬至4.45萬元。



第一太平戴維斯表示，受委託為轉讓業務的獨家代理，公開招標轉讓其業務，業務的資產包括淺水灣道94號的住宅地盤。該地盤面積約29,909平方呎，城規會限制面積約26,918平方呎，地積比率0.9倍。

第一太平戴維斯大中華區行政總裁李偉文表示，近日美國聯邦儲備局宣布將利率再次下調0.25厘，已正式開啟降息周期。此舉預計將降低利息成本，並吸引更多買家進入市場，特別是自住型買家。

淺水灣一帶為傳統豪宅區。（資料圖片)

一太李偉文：開啟降息周期、自住型買家入市

淺水灣的獨立地段一直非常稀缺，市場上近30,000平方呎的海景地盤罕有。第一太平戴維斯首席執行官投資辦資深助理董事施豪東續指，2020年鄰近的淺水灣道92號以每呎樓面地價約71,902元被資本策略購入，而旁邊的南灣道住宅官地則在2022年以每呎樓面地價約62,352元批出予爪哇。現時市場的轉讓意向價格相比過去幾年的成交明顯回落，這對於自住型買家和投資者來說，都是一個不錯的入市時機。