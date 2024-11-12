「川北首富」安治富傳6500萬沽西半山殷然複式戶　實蝕近4500萬

再有內地客以蝕讓價沽售港島豪宅物業。有「川北首富」之稱、四川富臨實業集團董事長的內地富豪安治富，其持有的西半山殷然極高層特色戶，市傳以約6,500萬元沽出，較2016年入價1.005億元，帳面蝕讓約3,500萬元，蝕幅高達約35.3%。



上述成交單位為西半山殷然高層B室複式戶，實用面積1,647平方呎，採三房間隔，附設天台606平方呎。

據了解，該單位於2023年中以1.1億元放盤，惟一直未獲承接，直至今年8月份減價至7,500萬元。直至近日有代理消息透露，該單位成功易手，市傳成交價約6,500萬元，成交呎價約39,466元。

四川富臨實業集團董事長安治富享有「川北首富」之稱。（網上圖片）

2016年買入價1.005億、呎價近6.1萬

翻查資料，該單位原業主為「川北首富」、四川富臨實業集團董事長安治富，他早於2016年10月斥資1.00538億元買入該單位，當時買入呎價高達60,932元。

四川富臨實業員工逾7000人、總資產近200億

據四川富臨實業集團網站資料，該集團為一家大型民營企業，1995年12月創立，現有職工多達7,000餘人，總資產近200億元。集團業務涉及現代工業、房地產、服務業等。

以最新成交價計算，該單位帳面貶值約3,553.8萬元，蝕幅高達約35.3%。若再計及買入時所繳付的印花稅854.57萬元，以及賣出時的佣金支出約65萬元，實際蝕讓金額高達約4,473萬元。