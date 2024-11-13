半山21 BORRETT ROAD兩伙四房2.92億沽　長實：續善價而沽

長實集團（1113）旗下半山波老道21號21 BORRETT ROAD，今日（13日）以招標形式售出兩伙單位，單位均屬四房雙套連儲物房間隔，吸金2.92億元。



是次成交單位為15樓03室，實用面積2,193平方呎 ，以1.56億元連兩個車位沽，呎價71,135元。另一伙為11樓02號室，實用面積2,154平方呎 ，以1.36億元連一個車位沽，呎價63,138元。

21 BORRETT ROAD的單位，實用面積由2,075至3,378平方呎。（樓盤網站圖片）

發展商續採善價而沽策略

長江實業營業經理陳詠慈表示，鑒於內地富豪移居香港及國際投資者，重投本港物業市場比例均有上升趨勢，將有助帶動本港豪宅市場需求，將根據市場情況持續善價而沽。

餘貨曾208億轉手、呎價6.2萬 去年7月終止

2022年9月底，長實以207.66億元出售21 BORRETT ROAD餘貨單位予新加坡公司華瑞資本（Sino Suisse Capital Pte.）時，涉及152個住宅單位及一籃子車位，當時住宅單位的平均成交呎價為6.2萬元。不過該宗交易於2023年7月終止買賣。