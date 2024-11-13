牛奶冰室老闆入市！擲3180萬買康樂園逾2500呎洋房　上手12年輸2%

二手市場續以蝕讓成交為主，大埔康樂園一幢逾2,500平方呎洋房，新近以3,180萬元沽出，單位12年貶值逾2%。至於，新買家為亞洲國際餐飲集團主席兼行政總裁柯鎮平，其餐飲集團擁有多個食肆品牌，包括牛奶冰室、意樂、百分百餐廳、茶泰等。



新買家為牛奶冰室老闆柯鎮平

據市場消息指，是次成交為大埔康樂園第2街雙號單位，實用面積約2,520平方呎，連3,734平方呎花園，單位新近以約3,180萬元沽出，呎價約12,619元。

至於，新買家為以偉雋有限公司（Smart Good Limited） 的公司名義登記，其公司董事為柯鎮平（OR CHUN PING DECADE），與亞洲國際餐飲集團主席兼行政總裁柯鎮平同名，料成同一人。

大埔康樂園。（馬耀文攝）

單位12年貶值逾2%

至於，原業主為由愛高集團（0328）已故前主席兼行政總裁梁偉成相關人士於2012年以3,250萬元買入，即持貨至今12年，是次轉手帳面蝕讓70萬元，單位期內貶值逾2%。

柯鎮平4年前個人名義3850萬買康樂園

而事實上，柯鎮平今次亦非首次買入康樂園，早於2020年以個人名義已擲3,850萬元買入大埔康樂園第4街單號屋，另他的旗下餐飲集團所經營的品牌包括牛奶冰室、意樂、百分百餐廳、茶泰等。