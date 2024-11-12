馬亞木家族1.04億沽中環中心27樓兩伙　呎價2萬插38%　馬拉客接貨

核心區寫字樓表現近年大幅插水，「小巴大王」馬亞木家族新近以1.04億元沽出手上持有的中環中心27樓兩伙散單位，成交呎價僅約2.05萬元，較2017年買入時平均呎價約3.3萬元，大跌近38%。新買家為馬來西亞人。



馬拉客1.04億買中環中心27樓兩伙

據資料顯示，由「小巴大王」馬亞木家族持有持有的中環中心27樓01室及13室，新近約1.04億元沽出，樓層面積約5,062平方呎，呎價20,500元。至於，新買家為以「Kamron (HK) Limited」公司名義入市，其公司董事護照簽發地為馬來西亞， 料為馬來西亞人。

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單位呎價7年大跌38%

另翻查寫字樓成交紀錄，「小巴大王」馬亞木2017年11月，夥拍多位投資者以402億元購入中環中心超過7成樓面，當時平均呎價約3.3萬元。而馬亞木為「大股東」，持有多達13層全層樓面。

換言之，是次馬亞木以約1.04億元轉手中環中心27樓兩伙單位，樓面呎價下跌1.25萬元或近38%。

董建華家族6.3億接「小巴大王」馬亞木貨

值得留意的是，由馬亞木持有的20樓、26樓及29樓全層樓面，於2020年傳出放售，每層意向價高達逾7.2億元，意向呎價約2.9萬元，據知每層樓面面積約2.5萬平方呎。另外在於2021年亦有消息指，中環中心20樓全層以6.3億元放售予董建華家族。