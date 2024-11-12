馬亞木家族1.04億沽中環中心27樓兩伙 呎價2萬插38% 馬拉客接貨
撰文：黃祐樺
出版：更新：
核心區寫字樓表現近年大幅插水，「小巴大王」馬亞木家族新近以1.04億元沽出手上持有的中環中心27樓兩伙散單位，成交呎價僅約2.05萬元，較2017年買入時平均呎價約3.3萬元，大跌近38%。新買家為馬來西亞人。
馬拉客1.04億買中環中心27樓兩伙
據資料顯示，由「小巴大王」馬亞木家族持有持有的中環中心27樓01室及13室，新近約1.04億元沽出，樓層面積約5,062平方呎，呎價20,500元。至於，新買家為以「Kamron (HK) Limited」公司名義入市，其公司董事護照簽發地為馬來西亞， 料為馬來西亞人。
+1
單位呎價7年大跌38%
另翻查寫字樓成交紀錄，「小巴大王」馬亞木2017年11月，夥拍多位投資者以402億元購入中環中心超過7成樓面，當時平均呎價約3.3萬元。而馬亞木為「大股東」，持有多達13層全層樓面。
換言之，是次馬亞木以約1.04億元轉手中環中心27樓兩伙單位，樓面呎價下跌1.25萬元或近38%。
董建華家族6.3億接「小巴大王」馬亞木貨
值得留意的是，由馬亞木持有的20樓、26樓及29樓全層樓面，於2020年傳出放售，每層意向價高達逾7.2億元，意向呎價約2.9萬元，據知每層樓面面積約2.5萬平方呎。另外在於2021年亦有消息指，中環中心20樓全層以6.3億元放售予董建華家族。
馬亞木家族4.2億放售尖沙咀半島中心全層 較16年前買入價高8成「小巴大王」馬亞木家族放售旺角通菜街地舖 意向價1.03億元小巴大王馬亞木家族放售頤庭酒店、市值5.88億 適合改裝學生宿舍大快活斥6288萬元 向馬亞木家族購采頤花園地舖自用「小巴大王」馬亞木家族7000萬沽加拿芬道地舖 持貨19年升值93%