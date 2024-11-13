星星地產雨後全盤335伙售罄、吸金20.5億　下周公布車位銷售安排

星星地產（1560）元朗宏業西街新盤雨後，全盤335伙已售罄，項目總成交金額達20.5億元，下周初公布項目車位銷售安排。據知，項目昨日已沽出最後一伙，涉及為26樓J室的頂層三房連天台戶，成交價791萬元，呎價為13,366元。



全盤335伙售罄 吸金20.5億元

星星集團亞洲主席及首席執行官陳文輝表示，集團在香港的首個住宅項目「雨後 After The Rain」在一年多的時間內全盤售罄，未來將繼續植根香港，積極尋找多元發展機會。

星星地產市場推廣及董事總經理李平山表示，集團位於大角咀的工廈項目「雲之端 The Cloud」的剩餘單位也將於下周初公布最新部署。

星星地產市場推廣及董事總經理李平山（左）、星星集團亞洲主席及首席執行官陳文輝（右）

早前為工廈 發展商補地價重建住宅

雨後位於元朗宏業西街21號，距朗屏站約8至10分鐘步程，靠近工業區，項目提供335個單位，標準樓層每層設17伙，涵蓋開放式至三房間隔戶型，實用面積由276至720平方呎。

雨後的前身為FedEx World Service Center，屬工廈，由星星地產2016年底以約3.4億元購入，2021年底以8.18億元完成補地價，以可建樓面約17萬平方呎計，每呎樓面補地價約4,780元，及後重建為住宅。