精明業主322萬短炒屯門新盤　早前平執特價貨尾　4個月速賺30萬！

近期市況回暖，部分早前買入發展商減價貨尾的業主，罕有地成功短炒獲利。屯門半新盤上嵐一伙一房單位最新以322萬元沽出，呎價12,151元。原業主於今年7月一手買入發展商推出的貨尾單位，短短4個月帳面獲利約30萬元，賺幅近1成。



市場消息表示，該單位為上嵐低層G室，實用面積265平方呎，一房間隔。原業主今年7月買入向發展商買入貨尾單位，及後隨即叫價350萬元放盤，近日成功獲新買家洽詢，最終議價以322萬元沽出，累減28萬元，折合呎價12,151元。

↓↓上嵐示範單位↓↓

發展商7月劈價4成促銷貨尾、4個月升值30萬

資料顯示，上嵐於去年2月入伙，發展商建灝地產於今年7月曾更新價單，將全盤最後33伙單位大劈價重推，減幅高達46%，幾乎等於半價出售。而在該批單位重售當天，不足2小時内已悉數沽清。

原業主於減價當日以292.1萬元一手買入單位，持貨僅4個月轉售，帳面獲利29.9萬元，單位升值約9%。

發展商於今年7月曾更新價單，將全盤最後33伙單位大劈價重推，減幅高達46%，幾乎等於半價出售。