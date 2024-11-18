宏安101 Kings Road加推26伙　入場費563.6萬　暫超購逾6倍

宏安地產（1243）旗下炮台山101 Kings Road過去兩日（16、17日）連環加推兩張價單，當中最新一張第3號價單涉及26伙，折實平均呎價23,393元，折實入場563.6萬元起。發展商表示，項目暫收逾750個認購意向登記，以三張價單共103伙，超購逾6倍。



加推26伙 折實入場563.6萬

第3號價單涉及26伙，戶型涵蓋一至兩房，實用面積244平方呎至432平方呎，當中一房佔7伙一房、兩房佔19伙，折實售價由563.6萬至1,038.4萬元，折實呎價由22,514至24,326元。

宏安地產執行董事程德韻（左）

第3號價單折實均價較首張貴逾一成

參考首張價單涉及51伙，折實平均呎價20,800元，即是次加推的第3號價單折實平均呎價23,393元較首張貴逾12.4%。

至於，第2號價單涉及26伙，折實平均呎價21,808元，折實售價由559.2萬至963.9萬元，折實呎價由21,100元至22,918元。