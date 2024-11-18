中原：上月商廈租賃表現佳　單月526宗按年增26%

減息周期啟動後，市場氣氛回暖，企業擴充業務活動明顯增多。中原(工商舖)最新統計，10月份商廈市場錄得約526宗租賃成交，涉及樓面面積約156萬平方呎，較去年同期分別大幅上升約26.44%及約50.51%。



港島及九龍整體甲廈吸納情況見改善，而東九龍區空置率下跌幅度較大，觀塘區空置率按月遞減約1.87個百分點至11.07%，創年内新低。中原(工商舖)預期，11月份聯儲局再度減息，有助進一步提振經濟氛圍，配合加上聖誕及新年前為企業搬遷旺季，相信商廈租賃市場於年底前會維持活躍。



中原(工商舖)寫字樓部董事陳雁樓表示，10月份商廈市場錄得約526宗租賃成交，按月及按年分別上升約17.94%及約26.44%；而涉及租用面積約156萬平方呎，較9月份的約108萬平方呎大增約44%，按年對比亦更增約五成，反映整體商廈吸納情況理想，企業擴充樓面態度亦轉趨積極。月内市場錄得較為矚目的大手租務成交，如金管局以呎租約58元承租西九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場22樓、25樓及27樓共三層樓面，面積共約10.8萬平方呎，涉及月租約626.4萬元。

東九龍區甲廈空置情況大幅改善，觀塘錄得約11.07%，按月下跌1.87個百分點，為今年度該區最低紀錄。

觀塘商廈空置率創今年度按月新低

至於甲廈空置率方面，10月份九龍區整體空置率錄得13.48%，按月下跌0.51個百分點。東九龍區甲廈空置情況大幅改善，觀塘錄得約11.07%，按月下跌1.87個百分點，為今年度該區最低紀錄；九龍灣亦同見改善，最新空置率錄得約24.47%，按月跌1.14個百分點。而尖沙咀空置率最新錄得8.51%，按月微升0.13百分點，按年同期比較則跌0.67個百分點。

至於港島區，10月份空置率整體錄得12.34%，按月下降0.07個百分點，而與去年同期11.8%相比，則上升0.54個百分點，個別核心區則錄有顯著改善跡象，其中銅鑼灣區10月份錄得空置率8.8%，按月及按年分別下跌0.49及0.53個百分點，而金鐘區仍為港島區空置率最低區域，最新錄得7.51%，按年改善幅度達2.09個百分點。

「總部經濟」吸引海內外公司來港

陳氏稱，受惠於息口下調和較早前股市走勢強勁等利好因素，本地商業氣氛回暖，令寫字樓租賃個案有明顯增加，而最新一份《施政報告》亦繼續大力發展「總部經濟」，吸引海內外公司來港設立總部或分部，相信相關政策可有效激活本地寫字樓租賃市場，加上最新美聯儲局於11月份再度減息，對整體營商環境而言有推動作用，相信租務市場會維持活躍，對後市抱審慎樂觀態度。