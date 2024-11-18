鄧成波家族九龍兩老人院巨舖淪銀主盤　市值共3.5億元

舖王鄧成波家族旗下物業淪為銀主盤，被接管人推出放售，相關物業為位於太子及佐敦、可容納逾百名長者的護老院，每項估值約1.7億至1.8億元，合共約3.5億元。



第一太平戴維斯表示，上述銀主盤包括太子道西90至94號大華大廈地下F舖、1樓至4樓全層及天台部分，以及佐敦偉晴街14至42號偉晴閣地下5至6號舖及1樓全層，以招標形式推出，明年2月21日截標，並連同現有租約或交吉出售。

其中太子大華大廈招標部份面積約2.12萬平方呎，1樓至4樓每層建築面積約5,000平方呎，物業設有獨立電梯大堂，直達1樓至4樓，現時主要由護老院租用，最多可收納237人。

太子道西90至94號大華大廈。

另一項佐敦偉晴閣物業，總面積約11,600平方呎，地舖部分面積約1,600平方呎，1樓全層面積約1萬平方呎，現時主要由護老院承租，最多可收納124人，物業另設獨立大堂直達1樓。

佐敦偉晴街14至42號偉晴閣

第一太平戴維斯投資部資深董事方詠清表示，是次出售的兩項物業中的護老院均可收納120人以上，是區內規模較大的護老院物業，隨著香港人口老化問題日益嚴重，護老院的需求亦不斷增長，「銀髮市場」有價有市，物業位於九龍市中心，並提供穏定租金收入。