內地客撤辣後公司名義入市 2.03億買西半山寶峰四房 慳稅2100萬
撰文：黃祐樺
出版：更新：
由泛海國際（0129）、資本策略（0497） 以及德祥地產（0199）發展的西半山豪宅項目寶峰High Peak，新近獲內地買家擲2.03億元入市，呎價逾5.38萬元。由於該名內地客於撤辣後入市，成功慳稅逾2100萬元。
新買家公司名義登記 擲2.03億入市
據資料指，是次成交西半山寶峰7樓B室 ，實用面積3,773平方呎，屬四房間隔，設私人電梯大堂。單位於10月18日以2.03億元沽出，折合呎價逾5.38萬元。
新買家最近以「青海國際企業有限公司」名登記，其董事姓鄧，英文名以普通話拼音及護照簽發地為中國，屬有內地背景人士。
撤辣後入市、慳稅逾2100萬
是次成交價於樓市全面撤辣後成交，因此稅款僅約862.75萬元，佔樓價約4.25%。不過若買家於撤辣前入市，該公司客便需要繳付多達樓價15%的辣招稅，涉及3,045萬元，反映撤辣後慳稅2,182萬元或逾71%。
西半山豪宅寶峰採用單幢式設計，樓高11層，共提供16伙，單位面積由3,775至7,263平方呎。
市區半新盤大插水 觀塘凱滙三房1200萬沽 業主持貨5年帳蝕24%周末新盤錄37宗 急跌4成 洪水橋滙都 I 三房戶全沽清宏安101 Kings Road加推26伙 入場費563.6萬 暫超購逾6倍鄧成波家族九龍兩老人院巨舖淪銀主盤 市值共3.5億元啟德道項目流標 市建局：長實作價顯著低於市場預期水平