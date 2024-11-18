市區半新盤大插水 觀塘凱滙三房1200萬沽 業主持貨5年帳蝕24%
撰文：蔡偉南
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市區半新盤出現大蝕讓個案。觀塘凱滙一伙三房戶，新近以1,200萬元沽出，原業主持貨逾5年，帳面蝕讓24%。
中原地產東九龍凱滙分行首席分區營業經理王能表示，上述成交為凱滙5座中層L室，實用面積772平方呎，採三房套房間隔，單位座向東南方，望開揚都市景，最初開價1,350萬元，最新累減150萬元或11%，以1,200萬元易手，折合實用呎價15,544元。
2019年1月買入價1574.82萬
王能指出，新買家見單位大幅降價，造價吸引，考慮片刻即決定入市自用。
據了解，原業主於2019年1月以約1,574.82萬元買入單位，持貨逾5年，是次沽貨帳面需蝕讓374.82萬元離場，蝕幅達24%。
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