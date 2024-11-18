周末新盤錄37宗　急跌4成　洪水橋滙都 I 三房戶全沽清

減息效應降溫，市場交投轉慢。過去兩日（17、18日）新盤市場錄得37宗成交，較上周的61宗下跌39%，更較上月每個周末逾400宗的交投量大幅減少。當中泛海國際（0129）旗下洪水橋滙都 I周末錄得3宗成交，套現約1,486.7萬元。項目現時全數可推售之三房戶已沽清。



滙都I 周末沽3伙 可推售三房已沽清

洪水橋滙都第二期於上周上載樓書，即將展開新一輪銷售，而項目第一期的餘貨亦成功獲承接。滙都I於周末兩日共錄3宗成交，套現約1,486.7萬元。當中最高成交單位為第3座2樓A09室，實用面積503平方呎，以557.4萬元沽出，折合呎價11,082元。連同上述成交，項目可推售之三房戶已全數沽清。

此外，1座8樓B02單位兩房戶，面積452平方呎，成交價468.9萬元，呎價10,376元。而第1座11樓B01單位，屬兩房間隔，實用面積為435平方呎，亦獲新買家斥460.4萬元以即供方式入市，呎價10,584元。

洪水橋滙都。

火炭星凱．堤岸沽2伙、全盤售出逾94%

中洲置業旗下火炭新盤星凱．堤岸於周日連沽2伙，套現2,063.5萬元。當中最高成交為1座45樓A室，實用面積731平方呎，三房間隔，以1,387.3萬元售出，折合呎價18,978元。另一伙為1座47樓B室，實用面積337平方呎，成交價676.2萬元，呎價20,065元。

中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，項目開售至今累售1,255伙，佔全盤1335伙單位逾94%。

火炭新盤星凱．堤岸。

啟德DOUBLE COAST I單日沽2伙

會德豐地產旗下啟德DOUBLE COAST I 單日錄2宗成交，套現約1,621.1萬元。成交的單位包括低座5座3樓B室，實用面積436平方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，成交價為865.8萬元，呎價19,858元。據悉，新買家鍾情單位為低座現樓，前臨海景及內園景。

另一單位則為3座10樓K室，實用面積437平方呎，兩房間隔，成交價為755.3萬元，呎價17,284元。