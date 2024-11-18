泛海滙都I 兩房錄撻訂　高端人才5日後棄購　料輸逾23萬訂金

泛海國際（0129）旗下洪水橋新盤滙都II 開價在即，惟項目第一期滙都I 新近錄兩房撻訂個案。該名買家早前入市時，獲發展商提供的高端人才及專業人士優惠，惟最終棄購收場，料輸逾23萬元或5%訂金。



高端人才撻訂 輸逾23萬訂

據成交紀錄冊資料，涉及分別位為第1座11樓B01室，在11月9日以460.41萬元沽出，實用面積各為435平方呎，屬兩房間隔，該名買家採120天現金付款計劃優惠，並獲高端人才及專業人士優惠等。

不過，該名買家於5日後棄購，最新顯示「簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展」，料已棄購，發展商殺訂5%，料涉樓價逾23萬元。

該名買家獲發展商提供的高端人才及專業人士優惠。

滙都分兩期發展共1025伙

滙都位於洪安里1號，由5座12層高的大廈組成，分兩期發展涉及1025伙，其中滙都I涉及623伙，標準戶型涵蓋一至三房，實用面積為321至522平方呎，其中一房佔134伙、兩房佔348伙、三房佔36伙，另設有105伙特色單位。

整個項目由泛海國際於2020年底以每呎樓面補價約4,092元，即涉逾21.28億元完成補地價，屬該區近年來最大規模住宅發展。