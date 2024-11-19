日出康城晉海三房天台特色戶　用家擲1605萬執蝕讓貨、低市價5%

二手市場疲弱， 市場續以蝕讓盤為主。將軍澳日出康城晉海有三房套連天台特色戶，放盤約半年，累劈近三球後，終以1,605萬元沽出。原業主持貨三年輸逾290萬元離場。



美聯物業高級分區營業經理林浩德表示，是次成交為日出康城晉海3B座頂層單位，實用面積約929平方呎，連719平方呎天台，屬三房套連工人房間隔，座向南方，外望海景。

原業主最初以1,900萬元放盤，放盤約半年，近日獲外區換樓客洽詢。單位終減價295萬元後以1,605萬元沽出，呎價約17,277元，低於市價約5%。

日出康城晉海。

鍾情間隔實用、望海景 無睇樓入市

至於，買家鍾情單位間隔實用，望開揚海景，同時內置樓梯通往天台及認為價錢符合預算，故在沒有睇樓的情況下決定購入自住。

據悉，原業主於2021年2月以約1,895.2萬元購入上述物業，持貨約3年，是次轉手帳面蝕讓約290.2萬元，單位期內貶值5.3%。