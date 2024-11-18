馬鞍山泓碧一房490萬蝕沽 五年前一手買入、貶值近3成
撰文：李明珠
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蝕讓潮持續，半新盤錄得大幅蝕讓。馬鞍山泓碧一伙一房單位最新以490萬元沽出，呎價15,806元。原業主於5年前一手買入單位，帳面蝕讓190.8萬元，蝕幅近3成。
中原地產馬鞍山資深區域營業董事徐可志表示，該單位為泓碧3座高層F室，實用面積310平方呎，一房間隔，望內園景。原業主最初叫價500萬元放售，最新獲上車客洽詢，議價以490萬元成交，折合呎價15,806元。
5年前一手買入貶值3成
代理表示，近期交投氣氛正面，馬鞍山區本月暫錄近60宗二手成交，與上月同期相若，其中泓碧佔2宗。
原業主於2019年以約680.8萬元一手買入單位，持貨6年轉手，帳面蝕讓190.8萬元，單位期內貶值約28%。
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