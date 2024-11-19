紀惠銅鑼灣精品酒店放售市值6.3億　較九年前成交價低3800萬

紀惠集團擬再減磅放售旗下港島商業物業。該集團持有的銅鑼灣摩理臣山道39號全幢精品酒店推出放售。據悉，物業現市值約6.3億元。



第一太平戴維斯表示，銅鑼灣摩理臣山道39號全幢精品酒店全幢建築面積約55,238平方呎，地盤面積約3,112平方呎。該物業為一座26層高的精品酒店，地下為酒店大堂及上落客區，一樓為咖啡廳，三樓及以上樓層則為客房，共有98間房間，房間面積約176至324平方呎。目前物業用作青年宿舍，共提供184個宿位。

全幢98間客房、現作青年宿舍共184個宿位

第一太平戴維斯投資部首席資深董事温武忠表示，政府在剛發表的施政報告中宣布，希望吸引更多海內外學生來港升學，打造「留學香港」品牌，令學生住宿需求日益增加。本物業現為青年宿舍用途，硬件和配套均為青年人及學生度身訂造，能為買家省卻大量改建或翻新所需之時間及金錢成本料將受到不少投資者、營運商及私募基金等的追捧。

2013年廖偉麟成交價6.68億

翻查資料，該物業最早由正八集團主席廖偉麟（紀惠集團主席廖湯慧靄兒子），於2013年以6.68億元購入，其後在2016年以8.8億元售予紀惠集團。以最新市值約6.3億元比較，現市值較2013年廖偉麟購入價6.68億元，帳面低3,800萬元或約5.7%。