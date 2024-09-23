紀惠集團放售上環信德中心全層　意向價6.6億

美國減息後，有本地財團趁機放售旗下甲廈物業。第一太平戴維斯表示，承業主命出售上環信德中心西翼35樓連兩個車位。物業現時意向呎價約3萬元，即約6.63億元。



該物業建築面積約22,111平方呎，以現狀連同現有租約出售。第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠表示，美國聯邦儲備局剛宣布減息，即將進入減息周期，預計息率將來會再減一厘左右，刺激物業成交。

相比去年鄰廈招商局以每方呎約3.2萬元出售的單位，由於此物業是原裝呎數，非常實用，物業的性價比極具吸引力；加上該廈高層全層一向惜售，近20年來更是首次出售。物業為極罕有高層，坐享開揚維多利亞港海景。

紀惠集團或相關人士在2004年，以約1.1億元購入上述全層寫字樓，按現意向價相對其在20年前購入價高5.5億元或約5倍。