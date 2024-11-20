共居空間Owl Square 398萬沽深水埗舊樓　呎價6800元兩年升值28%

深水埗欽州街近六十年舊樓逆市錄得可觀升幅。共居生活空間Owl Square創辦人潘解頤及利駿集團（8360）主席陳洪楷及有關人士，在2022年9月份斥資約3,000萬元購入深水埗欽州街9個舊樓住宅物業，近日以398萬元售出旗下一個住宅單位，成交呎價約6,862元，較兩年前買入呎價約5,346元，帳面升值約28.3%，若連同持貨期間的租金回報，帳面逆市大賺30%。



仲量聯行資本市場部資深董事潘靜儀表示，上述成交物業為欽州街15號5字樓單位，實用面積約583平方呎，成交價398萬元，呎價約6,826元。

Owl Square創辦人潘解頤表示 ，Owl Square成功將物業增值，出售物業能幫助團隊回套資金，為下一個投資做好準備。

9伙舊樓住宅平均買入價5346元

翻查資料，在2022年9月份盛滙商舖基金及共居生活空間投資者Owl Square等，斥資約1億元買入欽州街11至19號建新大樓一籃子物業。其中9個住宅單位，總實用面積約5,612平方呎，則由Owl Square創辦人潘解頤及利駿集團（8360）主席陳洪楷等相關人士，斥資約3,000萬元購入，當時買入平均呎價為5,346元。

Owl Square曾指為住宅單位增值改造 提供相宜住屋方案

當時共居生活空間Owl Square創辦人潘解頤表示，會為物業進行增值改造，提供高質素且價格相宜的住屋方案給年輕上班人士。

至於另外6個欽州街11至19號建新大樓地舖，總面積約3,914平方呎，新買家為盛滙商舖基金，涉及金額約7,000萬元。