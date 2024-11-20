上手業主蝕賣大埔天鑽兩房周轉　炒家「執雞」3個月大賺一球

樓價輕微回升，部分早前低價入市的業主成功短炒獲利離場。大埔天鑽一伙兩房單位最新以628萬元沽出，呎價11,985元。原業主於今年8月低價買入單位，持貨僅3個月帳面速賺約100萬元離場，賺幅約19%。



美聯助理營業董事林奕俊表示，該單位為天鑽第12座低層C室，實用面積524平方呎，兩房間隔設梗廚。原業主於今年8月買入單位，因見有利潤空間，收樓後隨即放盤，近日成功獲新買家洽購並以628萬元易手，呎價11,985元。

↓↓天鑽第12座低層C室↓↓

上手業主為還債、蝕2成極低價放盤

代理透露，單位的上手業主於2019年以681.6萬元買入單位，其後疑似陷入財困，4次將單位抵押借貸。早前為了償還債務，今年8月決定以528萬元蝕讓價出售單位周轉，成交呎價僅10,076元，創屋苑歷來最低呎價紀錄，其帳面亦損失153.6萬元或23%。

新業主平價承接3個月大賺100萬

而是次原業主於8月以528萬元低價承接單位後，持貨3個月轉手，帳面成功獲利100萬元，單位期内升值19%。