京東副總裁沈建光入市　斥899萬買ONE JARDINE'S LOOKOUT三房

市場再錄得名人入市個案。京東集團副總裁沈建光擲逾899萬元買入跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT一伙三房戶，呎價僅1.6萬元，並採用110天成交期。



低層三房899.32萬 採110天成交期

是次成交為ONE JARDINE'S LOOKOUT 3樓D室，實用面積559平方呎，屬三房間隔，單位於9月28日首輪銷售當日以899.32萬元沽出，呎價為16,088元。新買家採明「升」價付款計劃，成交期為110天，並已繳交樓價10%訂金，即涉89.93萬元。

現任京東集團副總裁沈建光。

京東集團副總裁沈建光入市

據資料指，新買家為沈建光（SHEN JIAN GUANG），其英文名以普通話拼音，其中英文名與現任京東集團副總裁、京東集團首席經濟學家、復旦大學國際金融學院金融學客座教授同名，料為同一人。

據公司網站資料指，京東集團目前業務已涉及零售、科技、物流、健康、產發、工業、自有品牌、保險和國際等領域。於2004年正式涉足電商領域， 2014年5月在美國納斯達克證券交易所正式掛牌上市。2020年6月京東集團在香港聯交所二次上市。

京東集團目前業務已涉及零售、科技、物流、健康、產發、工業、自有品牌、保險和國際等領域。

全盤沽清 套現逾10.3億

ONE JARDINE'S LOOKOUT樓高25層，提供123個單位，間隔涵蓋開放式、一房至四房，主打一房及三房戶型。項目於今年9月底展開首輪銷售，短短一個半月時間已沽出項目所有住宅單位，整個項目套現逾10.3億元。