兩盤出擊周末新盤254宗急升8倍　ONE JARDINE'S LOOKOUT首輪沽清

周末有多個新盤進行銷售，帶動一手交投，過去兩日（28、29日）新盤市場錄得254宗成交，較上周的29宗急升7.8倍。當中英皇國際（0163）旗下跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT於周六首輪發售85伙，即日全數沽清，套現6.8億元。



ONE JARDINE'S LOOKOUT沽清套現6.8億

跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT於周六首輪發售85伙，單位於開售4小時後已全數沽清，共套現6.8億元。當日錄得數組大手客成交，其中最大手客購入了12伙，包括6伙三房、2伙兩房及4伙一房，以即供價計共斥資逾8,900萬元。

發展商指，若連同周五（27日）招標售出的10伙，項目合共沽出95伙，佔全盤123伙的77%。

元朗The YOHO Hub II第6座即日沽114伙

新地（0016）旗下元朗現樓The YOHO Hub II於周六亦進行第6座的首次銷售120伙，即日沽出114伙，佔首輪約95%。據悉當日有約2成客源為向隅客，亦錄得大手買家斥資約2400萬元購入2伙三房套大單位。

發展商指，由於銷情理想，於周日加推新一批94伙單位，並輕微加價約1%，入場價661.1萬元起，折實呎價13,328起，折實平均呎價約15,127元。

啟德海灣I周六沽6伙、錄大手投資客連購3伙

嘉華國際（0173）、會德豐地產及中國海外（0688）合作發展、位於啟德跑道區的啟德海灣I，於周六單日錄得6宗成交，合共套現逾2,931萬元。當中有投資者連購3伙一房，斥資逾1,460萬元。上述6宗成交價由478.9萬至497.5萬元，呎價約15,941至17,066元。其中第2A座15樓N室，實用面積288平方呎，成交價491.5萬元，折合呎價約17,066元。