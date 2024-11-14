英皇ONE JARDINE'S LOOKOUT沽清　楊受成幫襯最後一伙　贈妻投資

英皇國際（0163）旗下跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT，今日（14日）沽出最後 1 伙，由英皇集團主席楊受成斥資3,290萬元購入，送贈太太作投資。項目共123個單位悉數沽清，合共套現10.3億元。



楊受成「雙破頂價」買四房大宅送太太 料作長線投資

該成交單位為27樓C室，屬四房雙套大宅，面積1,175平方呎。楊受成於公開招標中以3,290萬元成功購入單位，並送贈太太作長線投資用途，成交呎價約2.8萬元，較全個項目平均呎價19,847元高出41%，創下標準戶呎價及成交價雙新高。

最後 1 伙由英皇集團主席楊受成斥資3,290 萬元購入，送贈太太作投資。（資料圖片）

英皇國際副主席楊政龍表示，項目推出市場以來，備受市場追捧，首兩輪開售均即日沽清，並在短時間內迅速沽出項目所有住宅單位，整個項目套現逾10.3億元。

全盤123伙沽清、套現逾10.3億

ONE JARDINE'S LOOKOUT樓高25層，提供123個單位，間隔涵蓋開放式、一房至四房，主打1房及3房戶型，一房單位實用面積由231平方呎起，而三房單位實用面積由479平方呎起，另設12個特色戶，實用面積最大為1,211平方呎。