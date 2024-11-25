01消息︰李家超帶團大孖沙　廣州、佛山等地考察「片區開發」模式

政府致力發展北部都會區，揚言打算以「片區開發」模式加快北部都會區建設。特首李家超和政務司司長陳國基今日﹙25日﹚率先帶領約50人的工商界代表團，前往大灣區考察，目的正為此。據地產界消息人士向《香港01》透露，今次北上的「大孖沙」既有地產界，也有非地產界，主要想借鑑內地「片區開發」模式。據悉，今次行程包括廣州及佛山等地，前後總共3日。



周五陳茂波帶隊參觀 料場面「熱鬧」

至於本周五﹙29日﹚，有本地媒體報道指，港府將舉辦一場鼓勵企業合作開發開發北都的盛大宣傳活動，上午先由財政司司長陳茂波帶隊，中午，一行人會回到政府總部，接受李家超宴請，而下午則舉行簽署儀式，出席的企業將會簽署支持和參與北都發展的意向書。行程方面包括考察河套區港深創科園的規劃和建設情況，以及洪水橋/厦村新發展區。

據《香港01》獲悉，屆時場面將十分「熱鬧」，除了本地地產商外，也有內地發展商及內地銀行，將簽多份意向書。

施政報告透露北都試行將「片區開發」

事實上，特首李家超於10月公布的施政報告已透露，政府會在北都試行「片區開發」模式，由項目發展商綜合開發，當局已物色了3個分別佔地10至20公頃的片區作為試點。

發展局局長寧漢豪其後表示，今年報告展現了政府持續造地和勇於變革的決心，並指發展北都是為體現多元模式，政府會劃出每個約10至20公頃的片區，3個片區已完成法定規劃程式，已展開收地。

粉嶺北、洪水橋/厦村、新田科技城為「片區開發」試點

所謂「片區開發」，即政府揀選具規模及商業價值和將會提供公共設施的地塊成為片區，招標後由項目發展商或財團進行土地平整並綜合開發，使片區提速落成。

同時已物色3個分別位於粉嶺北、洪水橋/厦村和新田科技城的片區作為「片區開發」試點。值得一提，內地「片區開發」，由發展商收地，惟香港則以政府負責。